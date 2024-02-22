Совершенно новая Toyota Camry (XV80) подешевела в России. Она доступнее и экономичнее Camry предыдущего поколения (XV70)

Российские частные продавцы и компании продолжают предлагать новейшую Toyota Camry девятого поколения из Китая, причем цена машины немного снизилась: если в январе самый доступный экземпляр оценивали в 4,1 млн рублей, то сейчас самая дешевая Camry XV80 стоит 4,0 млн рублей.