Совершенно новая Toyota Camry (XV80) подешевела в России. Она доступнее и экономичнее Camry предыдущего поколения (XV70)

Российские частные продавцы и компании продолжают предлагать новейшую Toyota Camry девятого поколения из Китая, причем цена машины немного снизилась: если в январе самый доступный экземпляр оценивали в 4,1 млн рублей, то сейчас самая дешевая Camry XV80 стоит 4,0 млн рублей.
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