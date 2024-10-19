Гений про злодейства Ну, наконец-то.Дождались. Путину поставили ультиматум! Да трезвая я, чего вы? Я вообще не пью.
Фридрих Мерц хочет предъявить нам ультиматум
Комментарии
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Роман Гришаков
Приятно познакомиться-Ромаз Важаевич Берия-Келасония.Я правнук Лаврентии Берия
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1 час.
В
Владимир
А шо ето за раздухарившийся петушок??? С такими заскоками, как у него, обычно, спят у европейской параши...
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1 час.
В К
Да пусть лучше подрочит, и успокоится фашист старый!
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1 час.
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