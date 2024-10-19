Медвежий угол
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Медвежий угол

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Фридрих Мерц хочет предъявить нам ультиматум

Фридрих Мерц хочет предъявить нам ультиматум

Гений про злодейства Ну, наконец-то.Дождались. Путину поставили ультиматум! Да трезвая я, чего вы? Я вообще не пью.

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