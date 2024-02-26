Тизер от авторов Black Mesa, WB признала провал Suicide Squad, ремейк Sublustrum, будущее Siege…

Kill the Justice League не оправдала надежд Warner Bros., поддержка модов в Baldur’s Gate III, анонсирован ремейк квеста Sublustrum, Ёсими Ясуда про модель Джульет в ремастере Lollipop Chainsaw, авторы Black Mesa выпустили тизер новой игры, из EA ушёл гейм-директор сюжетной Battlefield, дата выхода Millennia, анонс и подробности .