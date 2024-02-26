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Тизер от авторов Black Mesa, WB признала провал Suicide Squad, ремейк Sublustrum, будущее Siege…

Тизер от авторов Black Mesa, WB признала провал Suicide Squad, ремейк Sublustrum, будущее Siege…

Kill the Justice League не оправдала надежд Warner Bros., поддержка модов в Baldur’s Gate III, анонсирован ремейк квеста Sublustrum, Ёсими Ясуда про модель Джульет в ремастере Lollipop Chainsaw, авторы Black Mesa выпустили тизер новой игры, из EA ушёл гейм-директор сюжетной Battlefield, дата выхода Millennia, анонс и подробности .

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