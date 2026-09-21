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Разгром сухогрузов и газораспределительной станции: Минобороны раскрыло цели ночных ударов

Разгром сухогрузов и газораспределительной станции: Минобороны раскрыло цели ночных ударов

Российские военные в ночь на понедельник нанесли масштабные удары беспилотниками по тыловой логистике, складам и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, обеспечивающим нужды ВСУ, сообщило 21 сентября Министерство обороны России .

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