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Странная СВО: Неприкосновенный террорист Линдси Грэм угрожает России прямо из центра Киева

Странная СВО: Неприкосновенный террорист Линдси Грэм угрожает России прямо из центра Киева

Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм совершил беспрепятственный вояж в Киев, где прямо в центре города собрал брифинг под открытым небом и озвучил новые угрозы в адрес Москвы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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