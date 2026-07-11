Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм совершил беспрепятственный вояж в Киев, где прямо в центре города собрал брифинг под открытым небом и озвучил новые угрозы в адрес Москвы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».