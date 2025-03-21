Трамп принимает всех за дураков, говорит о гуманности к наемникам, сохранить энергетику, а см снабжает зелёного оружием.

лм

людмила мишенкова

Почему "пытаются сорвать", они его сорвали, а мы, как всегда, подождем, когда шарахнут основательно, такова наша политика. Вот вам и демография, уничтожаем себя, а на замену миллионы мигрантов