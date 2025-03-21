ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Факел под Суджей виден из Курска и Сум: Удар ВСУ по газопроводу. "Энергетическое перемирие – всё?"

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Трамп принимает всех за дураков, говорит о гуманности к наемникам, сохранить энергетику, а см снабжает зелёного оружием.
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7 час.
лм
людмила мишенкова
Почему &quot;пытаются сорвать&quot;, они его сорвали, а мы, как всегда, подождем, когда шарахнут основательно, такова наша политика. Вот вам и демография, уничтожаем себя, а на замену миллионы мигрантов
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7 час.
Александр Бабин
Да этому клоуну перемирие смерти подобно Он сейчас заявит что это Россия виновата и Европа подхватит
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5 час.
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