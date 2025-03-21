Царьград коллаж Царьграда Киев пытается сорвать "энергетическое перемирие": нанесён удар по газопроводу в Судже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- 30 советников НАТО прячутся под Курском. Алиев узнал от США, что СБУ "сбила" самолёт AZAL. Матвиенко летит в Баку: Горячая сводка СВО
- Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей
- «Как надоели эти СВОшники»: мэрия Хабаровска, раздающая квартиры приезжим, выгоняет из служебного жилья ветерана спецоперации
Свежие комментарии