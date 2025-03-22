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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Роджерс посетил базу «Питтсбурга». Агент квотербека рекомендует ему не торопиться с подписанием контракта

Квотербек Аарон Роджерс в пятницу провел встречу с представителями «Стилерс», о чем сообщили Pittsburgh Post-Gazette и инсайдер CBS Sports Джонатан Джонс.

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