Военный эксперт Дандыкин: Зеленский увидел в Фёдорове конкурента

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин связал уход главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова с тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский мог увидеть в нём политического конкурента.
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