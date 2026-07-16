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Военный эксперт Дандыкин: Зеленский увидел в Фёдорове конкурента

Военный эксперт Дандыкин: Зеленский увидел в Фёдорове конкурента

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин связал уход главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова с тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский мог увидеть в нём политического конкурента.

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