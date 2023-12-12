«Авдеевская удавка» станет для ВСУ мучительнее, чем «Бахмутская мясорубка»: может стать последней битвой СВО

Ранее стало известно, что наши войска зашли на окраины города с юга. Эксперты утверждают, что "Авдеевская удавка" российских войск может оказаться значительно более угрожающей, чем известная "Бахмутская мясорубка".
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