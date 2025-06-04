На II Арктическом Женском форуме обсудили роль женщин в будущем Арктики

На панельной дискуссии «Женщины в современном мире» региональный координатор партийного проекта «Женское Движение ЕР» по Архангельской области Наталья Флеглер модерировала обсуждение вопросов гендерного равенства, расширения возможностей для женщин и перспектив в Арктическом макрорегионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии