На II Арктическом Женском форуме обсудили роль женщин в будущем Арктики

На панельной дискуссии «Женщины в современном мире» региональный координатор партийного проекта «Женское Движение ЕР» по Архангельской области Наталья Флеглер модерировала обсуждение вопросов гендерного равенства, расширения возможностей для женщин и перспектив в Арктическом макрорегионе.