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Ирина Метлицкая открывала кинофестиваль цветущей красавицей — о её раке крови не знали даже коллеги

Ирина Метлицкая открывала кинофестиваль цветущей красавицей — о её раке крови не знали даже коллеги

5 июня 1997 года Ирины Метлицкой не стало. До 36-летия она не дожила меньше четырёх месяцев. Те, кто её знал, говорили: она словно прилетела на Землю с другой планеты — и задержаться здесь подольше ей не позволила беспощадная болезнь.

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