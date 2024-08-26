Житель Ижевска обвиняется в мошенничестве в отношении городской больницы №3

Жительница Ижевска обвиняется в мошенничестве в отношении городской больницы №3. По версии следствия, женщина, работавшая от имени своего индивидуального предпринимателя, систематически фальсифицировала отчеты о пройденных маршрутах при перевозке пациентов с заболеваниями почек в течение двух лет (февраль 2022 - июль 2024).