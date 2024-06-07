Матвиенко заявила об открытости России для трудовых мигрантов

Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Россия никогда не станет закрытой для иностранной рабочей силы страной, поскольку это является тупиковым путем, сообщила в беседе с "Известиями" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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