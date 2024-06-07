РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Этим россиянам нечего шляться где попало.Освобожденный из ...
  • Ольга Каширина
    Да, его болезнь не лечится.Байдена обвинили ...
  • лина любимцева
    Если у США где-то убывает, в другом месте обязательно прибывает. ГДЕ ТОЛЬКО?США официально на...

Матвиенко заявила об открытости России для трудовых мигрантов

Матвиенко заявила об открытости России для трудовых мигрантов

Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Россия никогда не станет закрытой для иностранной рабочей силы страной, поскольку это является тупиковым путем, сообщила в беседе с "Известиями" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Невидимка Невидимка
Это ты так считаешь, а у россиян спросила, нужны ли им эти зверьки?
Ответить
12 час.
ИИ
Иван Иванов
НЕ МИГРАНТЫ А ГАСТЕРЫ КАК В ЭМИРАТАХ! ОТРАБОТАЛ И ДОМОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх