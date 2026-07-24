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Царьград

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Ученые выяснили, почему кофе может быть полезен. Дело оказалось вовсе не в кофеине

Ученые выяснили, почему кофе может быть полезен. Дело оказалось вовсе не в кофеине

Ученые выяснили, какие вещества в кофе могут защищать клетки от старения.Американские ученые из Техасского университета A&M выяснили, что полезные свойства кофе могут быть связаны не только с кофеином.

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