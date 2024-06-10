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Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушение ПДД при задержании

Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушение ПДД при задержании

Судебные приставы взыщут с лидера террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева штраф в размере две тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания.

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