Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушение ПДД при задержании

Судебные приставы взыщут с лидера террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева штраф в размере две тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания.
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