ERJ: свекольный сок снижает давление у людей с опасным заболеванием легких

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что употребление свекольного сока снижает кровяное давление и улучшает физическую работоспособность у людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
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