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Царьград

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Душа самоубийцы – что ей уготовано: Священники Церкви рассказали о самом страшном грехе

Душа самоубийцы – что ей уготовано: Священники Церкви рассказали о самом страшном грехе

Церковь разъяснила позицию о посмертной судьбе души самоубийцы.Православные священнослужители рассказали, как Церковь трактует посмертную судьбу человека, совершившего самоубийство.

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