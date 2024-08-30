Мишустин гасит риски роста цен на популярный продукт

Власти России снизили риски роста цен на социально значимый продукт — подсолнечное масло. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении пошлин на вывоз семян подсолнечника и соевых бобов.
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