Стать участниками новогоднего приключения предлагает горожанам темиртауский музей

Темиртауский историко-краеведческий музей приглашает горожан в поход за волшебными мешками. Принять участие в увлекательном приключении можно начиная с 14:00 25 декабря, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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