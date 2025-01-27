Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»

Сборная Казахстана рассталась со Станиславом Черчесовым – всего после полугода сотрудничества. «Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон, – говорится в заявлении Казахстанской федерации футбола (КФФ).
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