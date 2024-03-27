Директора рудника «Пионер» в Амурской области заключили под стражу

Ему предъявили обвинение. В руднике девятые сутки заблокированы 13 шахтеров. Ранее уголовное дело о халатности возбудили в отношении двух сотрудников Ростехнадзора, проверявших работу рудникаВ Амурской области управляющему директору рудника «Пионер», где девятые сутки заблокированы 13 шахтеров, предъявлено обвинение.