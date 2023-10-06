Мария Каллас — триумф, трагедия и мистика в жизни лучшего голоса оперы 0 Многие считают, что оперная дива Мария Каллас, очаровавшая в середине XX века весь мир, так и осталась непревзойденной в своем певческом таланте.
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