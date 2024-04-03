Военкор Александр Чаленко: Часов Яр откроет путь для освобождения севера ДНР

Военный корреспондент Александр Чаленко рассказал о подготовке российской армии ко взятию города Часов Яр, который станет ключевым шагом в освобождении севера Донецкой Народной Республики от украинских нацистов.
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