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«Несчастная ведьма»: Волочкова набросилась с оскорблениями на дочь Успенской

«Несчастная ведьма»: Волочкова набросилась с оскорблениями на дочь Успенской

Балерина явно встала сегодня не с той ноги. Анастасия Волочкова Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressПятница началась с очередной выходки Анастасии Волочковой, которая с раннего утра фонтанирует скандальными заявлениями.

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Комментарии
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ГАЛИНА КНЯЗЕВА
То,что дочь Успенской похожа на ведьму, я пожалуй соглашусь! Ужасный,тяжелый взгляд....очень не приятная особа!
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10 час.

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