«Несчастная ведьма»: Волочкова набросилась с оскорблениями на дочь Успенской

Балерина явно встала сегодня не с той ноги. Анастасия Волочкова Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressПятница началась с очередной выходки Анастасии Волочковой, которая с раннего утра фонтанирует скандальными заявлениями.
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