Дело об избиении семьи с ребенком в подмосковном Красногорске поставлено на контроль СК России

В соцсетях рассказали о бездействии правоохранителей.Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об избиении супружеской пары и ребенка в подмосковном Красногорске, сообщает тг-канал Следственный комитет РФ.
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