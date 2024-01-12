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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае будут судить пристава-исполнителя за взятку в 200 тысяч рублей

В Алтайском крае будут судить пристава-исполнителя за взятку в 200 тысяч рублей

Деньги обвиняемый получил от должника по исполнительному производству В Мамонтовском районе Алтайского края перед судом предстанет пристав-исполнитель по обвинению в коррупции, сообщили в региональном Следкоме.

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