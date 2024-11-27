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Обстановка в Курской области на 27 ноября: Что помогло уничтожить боевиков в Ольгинской роще, сколько дальнобойных ATACMS сбили на подлете к нашему аэродрому и как ВСУ пытались убить сдавшегося британского наемника

Обстановка в Курской области на 27 ноября: Что помогло уничтожить боевиков в Ольгинской роще, сколько дальнобойных ATACMS сбили на подлете к нашему аэродрому и как ВСУ пытались убить сдавшегося британского наемника

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Комментарии
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Людмила Редько
зачем вообще наемника в плен взяли? Пусть бы его свои и добили
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9 час.
ВО
Виктор Окунев
Он теперь своих будет бояться больше чем наших...😂😂😂
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3 час.
Владимир Елкин
Брита нужно было сразу &quot;замочить&quot;! Эти твари приехали поохотиться на русских и должны соответственно получить! А наши бойцы - герои! Честь им и хвала!
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1 час.

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