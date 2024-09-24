Центральную Азию отуречивают и одновременно готовят к войне с Россией

Геннадий Ларионов

Пока с Украиной вопрос не решим, они так и будут играть и нашим и вашим..... они там все братья, готовые друг другу грызть глотки , Израиль мочит Ливан и где спрашивается весь братский арабский мир, голова в песок , хвостик под лавочку .... гегемон еще силен .