БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 331 подписчик

Центральную Азию отуречивают и одновременно готовят к войне с Россией

Центральную Азию отуречивают и одновременно готовят к войне с Россией

Айнур Курманов.   Процесс формирования враждебного альянса под руководством англосаксов в Центральной Азии ускоряется и идёт семимильными шагами, что выражается как в принятии единого тюркского алфавита и на латинице, и на базе турецкого языка, так и в стремительной милитаризации Организации тюркских государств (ОТГ) и республик региона.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
Пока с Украиной вопрос не решим, они так и будут играть и нашим и вашим..... они там все братья, готовые друг другу грызть глотки , Израиль мочит Ливан и где спрашивается весь братский арабский мир, голова в песок , хвостик под лавочку .... гегемон еще силен .
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1 час.
Олег Щепанов
Пора Лаврову этим тюркским собачкам показать хороший кулак,а то они и до 2030 года начнут на нас нападать...
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39 мин.
Модест
Лаврову пора фиалки поливать на пенсии, старенький уже дедушка. Надо уже кого помоложе и позубастей.
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21 мин.

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