Ледниковый период: как таяние Туэйтса изменит мир

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Шельфовый ледник Туэйтса в Антарктиде, один из самых больших шельфовых ледников системы WAIS, ученые называют «ледником Судного дня» – когда он растает, системе теплых течений в океане придет конец.
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