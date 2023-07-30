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Forbes: захваченной РФ БМП CV90 пользовалась уникальная бригада ВСУ

Forbes: захваченной РФ БМП CV90 пользовалась уникальная бригада ВСУ

Российским военным удалось захватить боевую машину пехоты CV90 "уникальной шведской 21-й бригады" Вооруженных сил Украины, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

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Комментарии
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петр кузнецов
хохлы они все уникальные долбоёбы.....
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1 д.
СА
Сергей Андросов
Хохлы&#39;с, сэр! В Союзе больше половины прапорщиков были хохлами. Откуда им генеральских качеств нахвататься? Этот самый Залупный, наверняка, был прапором, за время незалежности навешали себе званий и медалей. Одна надувная лодка и 28 адмиралов! И все Херои руины!
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1 д.

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