Forbes: захваченной РФ БМП CV90 пользовалась уникальная бригада ВСУ

СА

Сергей Андросов

Хохлы'с, сэр! В Союзе больше половины прапорщиков были хохлами. Откуда им генеральских качеств нахвататься? Этот самый Залупный, наверняка, был прапором, за время незалежности навешали себе званий и медалей. Одна надувная лодка и 28 адмиралов! И все Херои руины!