Российским военным удалось захватить боевую машину пехоты CV90 "уникальной шведской 21-й бригады" Вооруженных сил Украины, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Forbes: захваченной РФ БМП CV90 пользовалась уникальная бригада ВСУ
Комментарии
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петр кузнецов
хохлы они все уникальные долбоёбы.....
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1 д.
СА
Сергей Андросов
Хохлы'с, сэр! В Союзе больше половины прапорщиков были хохлами. Откуда им генеральских качеств нахвататься? Этот самый Залупный, наверняка, был прапором, за время незалежности навешали себе званий и медалей. Одна надувная лодка и 28 адмиралов! И все Херои руины!
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1 д.
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