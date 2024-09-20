Верховный комиссар ООН связал взрывы в Ливане с военным преступлением

Военным преступлением является применение насилия, которое направлено на распространение террора среди гражданского населения, заявил по поводу взрывов в Ливане верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 20 сентября на заседании Совета Безопасности ООН.
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