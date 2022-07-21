"Более 100 мм осадков": очень сильный ливень обрушится на Владивосток - точная дата

"Более 100 мм осадков": очень сильный ливень обрушится на Владивосток - точная дата

Синоптики опубликовали точные даты, когда во Владивостоке пройдет очень сильный ливневый дождь. Сообщается, что в ближайшее время на город обрушится более 100 мм осадков.

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