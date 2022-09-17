Китайские ученые нашли в лунном грунте следы вулканической деятельности

В образцах лунного грунта, которые изучили исследователи из Китая, были обнаружены свидетельства вулканической деятельности, сообщил Национальный центр космической науки (NSSC) при Академии наук Китая 17 сентября в опубликованном пресс-релизе.
В образцах лунного грунта, которые изучили исследователи из Китая, были обнаружены свидетельства вулканической деятельности, сообщил Национальный центр космической науки (NSSC) при Академии наук Китая 17 сентября в опубликованном пресс-релизе.
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