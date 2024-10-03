БПЛА и средства борьбы для Пентагона: исследовательская программа Replicator БПЛА AeroVironment Switchblade 600 — один из участников программы Replicator.
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БПЛА и средства борьбы для Пентагона: исследовательская программа Replicator БПЛА AeroVironment Switchblade 600 — один из участников программы Replicator.
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