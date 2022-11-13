Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Винер о переходе Туголуковой в сборную Кипра: «Девочка не хотела уезжать, но родители настояли, что не могут оставлять ее одну в Москве»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер объяснила переход гимнастки Веры Туголуковой в сборную Кипра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх