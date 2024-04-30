На Среднем Урале выявляют нарушителей особого противопожарного режима

В Свердловской области сотрудники МЧС, лесничеств, полиции и органов местного самоуправления в ходе профилактических рейдов 29 апреля составили 23 протокола в отношении нарушителей особого противопожарного режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии