Медвежий угол

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Сначала Греция просила самолёты для тушения пожаров на Родосе, а теперь открыто обвиняет нас в бездействии

Сначала Греция просила самолёты для тушения пожаров на Родосе, а теперь открыто обвиняет нас в бездействии

Давно задумываюсь о том, как однобоки антироссийские тома санкций. Их всё пишут и пишут, пока бумага есть и станок работает.

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Комментарии
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Tania Еременко
А она загорится - уверяю Вас.  Нечего врагам помогать, которые желают зла России.
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2 час.
лл
лина любимцева
Он там в Европах что, совсем уже оборзели и охренели?
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2 час.
Кошмар
А будут продолжать пиздеть, и Афины сгорят. Петров и Баширов уже едут в Грецию.😀
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28 мин.

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