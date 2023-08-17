Сначала Греция просила самолёты для тушения пожаров на Родосе, а теперь открыто обвиняет нас в бездействии

Медвежий уголПолитикаПодписатьсяСначала Греция просила самолёты для тушения пожаров на Родосе, а теперь открыто обвиняет нас в бездействии Давно задумываюсь о том, как однобоки антироссийские тома санкций. Их всё пишут и пишут, пока бумага есть и станок работает.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииTania ЕременкоА она загорится - уверяю Вас. Нечего врагам помогать, которые желают зла России.Ответить2 час.лллина любимцеваОн там в Европах что, совсем уже оборзели и охренели?Ответить2 час.КошмарА будут продолжать пиздеть, и Афины сгорят. Петров и Баширов уже едут в Грецию.😀Ответить28 мин.
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