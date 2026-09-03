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Регионы России

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Армения исключает введение визового режима с Россией

Армения исключает введение визового режима с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не планирует вводить визовый режим для граждан России.

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