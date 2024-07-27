В России назвали проблемы моторов Weichai на самосвалах Shacman

Журнал «Движок» выпустил материал, посвящённый ремонту 13-литрового турбодизеля WP13. У двухлетнего самосвала Shacman X2000 с таким мотором при пробеге 150 000 километров обнаружились серьёзные поломки, причём проблемы носят систематический характер.
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