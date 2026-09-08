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Происшествия

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В Ростове сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в дропперстве

Сотрудниками Управления уголовного розыска донского Главка МВД совместно с коллегами из городского Отдела полиции № 6 в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен и задокументирован факт передачи электронного средства платежа 19-летним дончанином.

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