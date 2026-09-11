В Свердловской области нашли мертвым мужчину, пропавшего девять месяцев назад

В городе Сухой Лог Свердловской области обнаружено тело 51-летнего Андрея Смирнова, который безвестно пропал в декабре 2025 года.
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