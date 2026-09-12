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Царьград

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МЧС: Cessna-172 упал в Татарстане, погибли два человека

МЧС: Cessna-172 упал в Татарстане, погибли два человека

В Республике Татарстан в Сабинском районе упал легкомоторный самолёт «Cessna-172». Погибли пилот и пассажир.

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