Сотни человек вышли в приграничной Лаппенранте на митинг против закрытия границ с РФ

Порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ в воскресенье, 19 ноября, о чем сообщил сайт финской телерадиокомпании Yle.