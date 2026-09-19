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Газета.ру

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МО: российская армия взяла под контроль 220 населенных пунктов с начала года

МО: российская армия взяла под контроль 220 населенных пунктов с начала года

С начала года российские Вооруженные силы взяли под контроль в зоне спецоперации более 5,3 тыс. кв. км территории и более 220 населенных пунктов.

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