МО: российская армия взяла под контроль 220 населенных пунктов с начала года

С начала года российские Вооруженные силы взяли под контроль в зоне спецоперации более 5,3 тыс. кв. км территории и более 220 населенных пунктов.
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