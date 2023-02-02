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Дэмиан Лиллард набрал 42 очка и 10 передач в дуэли с Джа Морэнтом

Дэмиан Лиллард набрал 42 очка и 10 передач в дуэли с Джа Морэнтом

«Портленда» в среду обыграл «Мемфис» (122:112) на площадке соперника. В составе «Блэйзерс» 42 очка (11 из 22 с игры), 8 подборов и 10 передач при 2 потерях за 40 минут на счету Дэмиана Лилларда.

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