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Президентский рейтинг Трампа упал до минимума за все годы его правления

Президентский рейтинг Трампа упал до минимума за все годы его правления

REUTERS/Kylie Cooper Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 32% – самого низкого показателя за всю его политическую карьеру.

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