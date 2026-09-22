Turkish Airlines, Pegasus & AJet Cancel Iran Flights As US Sanctions Bite Via Middle East Eye Turkey's national carrier, Turkish Airlines, and budget airlines AJet and Pegasus have cancelled flights to and from Iran from September 21 as US sanctions take effect, a review by Middle East Eye indicates.
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