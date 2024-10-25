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Анатолий Никитин: Альтернатива доллару становится необходима миру

Анатолий Никитин: Альтернатива доллару становится необходима миру

Зампред комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин высказал своё мнение по поводу ослабления позиции доллара на мировом финансовом рынке.

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