Анатолий Никитин: Альтернатива доллару становится необходима миру

Зампред комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин высказал своё мнение по поводу ослабления позиции доллара на мировом финансовом рынке.
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