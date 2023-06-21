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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив по нему десять ракет. Информацию об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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