ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив по нему десять ракет. Информацию об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Горловка, выпустив по нему десять ракет. Информацию об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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