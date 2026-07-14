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Царьград

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Министр Жафярова обсудит модернизацию школ Новосибирска к 2026

Министр Жафярова обсудит модернизацию школ Новосибирска к 2026

14 июля в Новосибирске пройдет пресс-конференция с участием министра образования Марии Жафяровой. Будет обсуждаться ремонт и строительство образовательных учреждений региона к 2026 году и их готовность принять учеников к 1 сентября.

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